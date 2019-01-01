Программный комплекс управления логистикой

Мы работаем в «Умной Логистике Cargo» с августа 2020 года. Процесс внедрения отлично организован: никаких нареканий нет. Специалисты доступно рассказали и показали, как работать в системе, а также всегда готовы помочь и ответить на возникающие вопросы. С помощью системы мы планово сэкономили компании 12% от бюджета на логистику по 20 направлениям только за один тендер. Кроме того, мы оптимизировали взаимодействия с перевозчиками: сейчас мы быстрее распределяем заказы между ними, а также оперативно проверяем документы. Благодарим «Умную Логистику» за продуктивное сотрудничество! Северсталь Подъемные Технологии Ольга Андреева

Для нас очень важно осуществлять доставку грузов максимально спокойной и надежной, чтобы клиент успешно строил свой бизнес. Программа «Умная Логистика» на каждом этапе помогает нам в этом. ГК «Ивановская Транспортная Логистика» Оксана Галайба

Работать с программой Умная Логистика наша транспортная компания ООО Экспресс Экспедиция начала в марте 2019 г. За это время получили высокопрофессиональную поддержку по ведению учета в бухгалтерии и логистике. ООО «Экспресс-экспедиция» Татьяна Мауль

С “Умной Логистикой” нам удалось автоматизировать грузоперевозки, снизить время на оформление заявок и отправку нужных документов. Хочется отметить деловой и профессиональный подход к своему делу. Желаем финансовых успехов и процветания, и надеемся на долгосрочное плодотворное сотрудничество. ООО «ЕЦЛ» Никита Павлов

С помощью тендеров мы за 2 недели нашли 5 новых надежных перевозчиков, причем с тремя из них теперь работаем на постоянной основе. Кроме того, мы упростили процесс заключения договоров с транспортными компаниями и оптимизировали контроль расходов. При обновлениях продукта компания учитывает пожелания клиентов. Платформа постоянно развивается: появляются новые инструменты, которые упрощают выполнение ежедневных задач. Надеемся на дальнейшее увеличение эффективности с помощью “Умной Логистики Cargo”! Мировой лидер по производству дрожжей Lesaffre Александр Одинцов

Мы рады, что два года назад начали сотрудничать с Умной Логистикой. Мы сократили трудозатраты, выросли в два раза по количеству заявок на перевозку. У логистов освободилось время на важные задачи: проверку документов, качественное сопровождение водителя в пути. Мы чувствуем поддержку от менеджеров Умной Логистики — можем обратиться с вопросами по товаросопроводительным документам, по нюансам работы в системе. Умная Логистика старается быть пионером во многих вопросах, ведет вебинары, отвечает на острые вопросы пользователей. Ну и вообще мы только за автоматизацию и интеграцию — так работается веселее и эффективнее. А-Соль Александр Гужов