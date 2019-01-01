Программный комплекс управления логистикой

Сделок в год проводится в экосистеме «Умная логистика»
Основные возможности
Мы автоматизируем транспортную логистику с 2007 года. Вы можете полностью положиться на
наш опыт: эффективность наших решений подтверждена как рынком, так и учеными
Автоматизация всех бизнес-процессов в транспортной компании
От создания заявок до управления взаиморасчетами с контрагентами. Заключайте
только прибыльные сделки: «Умный Калькулятор» быстро и корректно рассчитывает
рентабельность
грузоперевозок с учетом всех скрытых расходов.
Неограниченное участие в аукционах и тендерах на перевозки
Расширяйте свой список заказчиков или перевозчиков и зарабатывайте еще больше с
помощью аукционов и тендеров: получайте заказы на перевозку от прямых и проверенных владельцев грузов или
разыгрывайте
аукционы и тендеры среди надежных транспортных компаний.
Юридически-значимый электронный документооборот между всеми участниками системы
Подписывайте электронной подписью и отправляйте контрагентам любые транспортные и бухгалтерские документы. ЭДО юридически-значим по 63-ФЗ.
Используйте SBT-обмен — нашу уникальную технологию, которая позволяет всем пользователям
экосистемы безопасно обмениваться заявками и бухгалтерскими документами по защищенному
каналу.
Мобильные приложения для логистов и водителей
«Умный Водитель» автоматически определяет местоположение автомобиля, что позволяет логисту не тратить 2 часа рабочего времени на звонки водителям. Также приложение упрощает взаимодействие водителей и транспортных компаний: менеджеры быстро передают заказы водителям, а водители — оперативно принимают их в работу.
«Умный Логист» позволяет участвовать в аукционах на перевозки и делать ставки прямо в смартфоне. Логист может получать заказы от грузовладельцев, создавать заявки, подписывать и отправлять из заказчику.
Аналитические отчеты для принятия верных управленческих решений
Постройте цельную картину бизнеса: теперь важные для компании показатели удобно
анализировать. С помощью отчета «рапорт руководителю», который автоматически
отправляется на почту,
вы ежедневно получаете аналитику по ключевым показателям и результатам работы компании.
Кроме
стандартных отчетов мы можем разработать отчеты по вашим индивидуальным требованиям.
Посмотрите все функции в программе
Отзывы о нас
Мы работаем в «Умной Логистике Cargo» с августа 2020 года. Процесс внедрения отлично организован: никаких нареканий нет. Специалисты доступно рассказали и показали, как работать в системе, а также всегда готовы помочь и ответить на возникающие вопросы.
С помощью системы мы планово сэкономили компании 12% от бюджета на логистику по 20 направлениям только за один тендер. Кроме того, мы оптимизировали взаимодействия с перевозчиками: сейчас мы быстрее распределяем заказы между ними, а также оперативно проверяем документы. Благодарим «Умную Логистику» за продуктивное сотрудничество!
Северсталь Подъемные Технологии
Ольга Андреева
Для нас очень важно осуществлять доставку грузов максимально спокойной и надежной, чтобы клиент успешно строил свой бизнес. Программа «Умная Логистика» на каждом этапе помогает нам в этом.
ГК «Ивановская Транспортная Логистика»
Оксана Галайба
Работать с программой Умная Логистика наша транспортная компания ООО Экспресс Экспедиция начала в марте 2019 г. За это время получили высокопрофессиональную поддержку по ведению учета в бухгалтерии и логистике.
ООО «Экспресс-экспедиция»
Татьяна Мауль
С “Умной Логистикой” нам удалось автоматизировать грузоперевозки, снизить время на оформление заявок и отправку нужных документов. Хочется отметить деловой и профессиональный подход к своему делу. Желаем финансовых успехов и процветания, и надеемся на долгосрочное плодотворное сотрудничество.
ООО «ЕЦЛ»
Никита Павлов
С помощью тендеров мы за 2 недели нашли 5 новых надежных перевозчиков, причем с тремя из них теперь работаем на постоянной основе. Кроме того, мы упростили процесс заключения договоров с транспортными компаниями и оптимизировали контроль расходов. При обновлениях продукта компания учитывает пожелания клиентов. Платформа постоянно развивается: появляются новые инструменты, которые упрощают выполнение ежедневных задач. Надеемся на дальнейшее увеличение эффективности с помощью “Умной Логистики Cargo”!
Мировой лидер по производству дрожжей Lesaffre
Александр Одинцов
Мы рады, что два года назад начали сотрудничать с Умной Логистикой. Мы сократили трудозатраты, выросли в два раза по количеству заявок на перевозку. У логистов освободилось время на важные задачи: проверку документов, качественное сопровождение водителя в пути.
Мы чувствуем поддержку от менеджеров Умной Логистики — можем обратиться с вопросами по товаросопроводительным документам, по нюансам работы в системе. Умная Логистика старается быть пионером во многих вопросах, ведет вебинары, отвечает на острые вопросы пользователей.
Ну и вообще мы только за автоматизацию и интеграцию — так работается веселее и эффективнее.
А-Соль
Александр Гужов
Все, что необходимо для управления транспортной логистикой, реализовано в одном продукте — это удобно. Недавно думали, что не хватает только мобильного приложения для логистов, в котором можно создавать заявки на перевозки — и вот оно уже есть в Google Play.
Есть некоторые пожелания по доработкам, но в целом все устраивает. Главное, что мы знаем — всегда можно поделиться обратной связью с сотрудниками Умной Логистики и быть услышанными. Менеджеры оперативно отвечают на все вопросы понятными словами — за месяц обращаемся к ним примерно 2-3 раза.
За год выполнили намеченный план — средний месячный оборот компании вырос более чем в 3 раза. В 2022 планируем вырасти еще в два раза и приобрести новые транспортные средства. Уверены, вместе с Умной Логистикой мы достигнем поставленных целей.
ТЭК «ТиЭсВай» (TSY)
Дмитрий Цигельский
Работаем в «Умной Логистике» с 2019 года.
Нам нравится, что все маршруты и ставки транспортных компаний надежно хранятся в одном месте. Мы видим историю перевозок, можем оперативно найти данные по клиентам, маршрутам и ставкам.
Специалисты «Умной Логистики» всегда готовы оперативно помочь и ответить на возникающие вопросы. Мы в восторге от работы с аналитиком и специалистом по внедрению. У нас непростой бизнес со своими особенностями, однако специалисты быстро разобрались в специфике нашей деятельности и помогли внедрить платформу в наши бизнес-процессы в сжатые сроки.
Желаем дальнейшего развития экосистемы!
Food Kings
Евгения Майер
Мы отлично осознаем, что успех, в автоматизации бизнес процессов, достигнутый нами в последние годы — это результат кропотливой совместной работы, постоянного ежедневного взаимодействия со специалистами Умной Логистики. Выражаем Вам благодарность за совместный труд и надеемся на дальнейшее укрепление существующих отношений.
ООО «АгроКарго»
Дмитрий Пименов
Программа Умная Логистика закрывает полностью вопрос управления и контроля отдела логистики. Для руководителей программа показывает все процессы, осуществляемые в отделе. Благодаря таким обширным возможностям формирование отчетов, нахождение ошибки, контроль перевозок и их оплат может быть возможен без затруднений. Умная Логистика — это удобство и простота в использовании.
ООО «Логистический центр»
Павел Бабочкин
Специалисты отдела по работе с ключевыми клиентами всегда готовы ответить на вопросы по программе. С помощью аукционов “Умной Логистики Cargo” нам удалось найти новых надежных перевозчиков, с которыми теперь сотрудничаем на постоянной основе. За январь-февраль 2020 мы сэкономили 600 000 рублей, проведя 179 аукционов. Средняя ставка за перевозку снизилась на 15%. Благодарим за продуктивное сотрудничество
Птицефабрика «Волжанин»
Иван Куприн
Самое главное, что нам нравится в работе с Умной Логистикой — мы достигли поставленных целей и сократили трудозатраты логистов в три раза. Теперь они могут заниматься поиском клиентов, а оформлением документов занимается отдельный специалист.
Специалисты Умной Логистики всегда на связи. Если у нас возникают вопросы или проблемы, они отвечают быстро и доходчиво, так что мы сразу можем продолжать работу в системе.
Элекком
Геннадий Александров
Мне нравится, что в УЛ очень «живая» и отзывчивая техподдержка, они быстро отвечают на все вопросы.
Разработчики идут на встречу — если нужны доработки, нужно адаптировать продукт под нужды конкретной компании, они разберутся, скажут, сколько это стоит. Вообще кажется, что о чем только не подумаешь, а эта функция уже есть в УЛ.
Вместе с УЛ мы готовы к масштабированию бизнеса и росту компании.
ТК «Фора Транс»
Максим Беляков
Мобильное приложение «Умный водитель»
– Оперативный и точный анализ местоположения груза
– Быстрая отправка заказа в работу водителю
– Контроль по фотокопиям
– Коммуникации
Лучшая клиентская
поддержка
– Бесплатное обучение ваших сотрудников с последующей сертификацией
– Персональный менеджер и актуальная база знаний
– Линия поддержки 7 дней в неделю